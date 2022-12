Am 15. Dezember gab es Post für 20 Mieterinnen und Mieter in der Köflacher Hernausstraße. Aber nicht vom Christkind, sondern von der SGK (Siedlungsgenossenschaft Köflach). Und auch der Inhalt war wenig weihnachtlich. "Ich zahle ab Jänner dreißig Prozent mehr Miete. Das sind mehr als zweihundert Euro im Monat zusätzlich, einfach so", erzählt ein schockierter Hausbewohner im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. In Zahlen: 980 Euro statt 765 Euro. Für den Mann sei besonders bitter, dass er überhaupt erst seit Herbst im Haus wohne: "Vor drei Monaten habe ich den Vertrag unterschrieben, da hat mir niemand etwas über mögliche Erhöhungen gesagt."