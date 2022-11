Rund 200 Kinder und Jugendliche, hauptsächlich aus Schulen in der Weststeiermark, haben an Kinderrechte-Workshops teilgenommen und in einer zweiten Kreativ-Workshop-Reihe Fragen nach ihren Wünschen, Hoffnungen und Ängsten in selbst gestalteten Kunstwerken umgesetzt. Das Ergebnis ist die "Kinderrechte-Meile", die am 4. November in der Galerie am Schlossbergtor in Voitsberg eröffnet wurde. Diese ist der Höhepunkt und Abschluss der Steirischen Kinderrechte-Woche 2022, die heuer einen Schwerpunkt in der Weststeiermark setzte.