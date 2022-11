Mit Pauschalreisen und All-inclusive-Klubs hat der Maria Lankowitzer Bürgermeister Kurt Riemer nichts am Hut, dennoch kann er viel Aufregendes erzählen, wenn er auf Reisen geht. Und vor allem beeindruckende Bilder von Land und Leuten zeigen. Wie beispielsweise am Dienstag, dem 8. November, um 18.30 Uhr bei freiem Eintritt im Jufa Hotel Maria Lankowitz. Diesmal führte die abenteuerliche Tour im heurigen Sommer nach zwei Jahren coronabedingter Verspätung nach Nordindien.

"Mit dabei waren erstmals meine 26-jährige Tochter Alexandra und Joachim Rieger aus Salla. Durch die Verschiebung sind einige andere ausgefallen", schildert Riemer. Gestartet wurde in Dehli. Nach einem Tag Besichtigung ging es mit der Schmalspurbahn in den Norden Indiens nach Shimla. "Von dort fuhren wir noch sechs Tage mit einem Jeep über bis zu 5200 Meter hohe Pässe mit vielen Sehenswürdigkeiten weiter, um im Kloster Phiyang ein bekanntes Festival mit Maskentänzen anzuschauen. Dort war auch der Dalai Lama, aber aufgrund der vielen Leute schafften wir es nicht auf dieses Gelände", sagt Riemer.

Kurt Riemer reiste durch grandiose Landschaften mit tiefen Tälern und hohen Bergen © privat

Zwischenstopp in versperrtem Kloster

Danach ging es mit den Strapazen richtig los: Das weststeirische Trio machte sich auf eine 14-tägige Trekkingtour. Ziel war der Berg Dzo Jongo East in 6000 Meter Höhe. "Ich schaffte es nicht ganz auf den Gipfel, mir machten die Bronchien einen Strich durch die Rechnung. Aber das hat mich nicht gestört, weil der Weg an sich so beeindruckend war", so Riemer. So kamen die Wanderer zu einem versperrten Kloster. "Wir trafen dort auf eine ältere Frau, die das Gebäude extra für uns geöffnet hat und uns sogar das Fotografieren erlaubte. Das war ein sehr schönes Erlebnis", so Riemer und ergänzt: "Land und Leute kennenzulernen ist das Hauptziel unserer Touren, die vielen herzlichen Begegnungen mit der Bevölkerung."

Nach Erdrutsch: Wasser stand bis zu den Knien

Bekanntschaft machte das Trio auch mit dem Klimawandel. "Aufgrund des Monsuns waren unterwegs Erdrutsche entstanden und Straßen vermurt. Bei einer Schlucht war zuvor ein Gletschersee gebrochen und wir mussten einen halben Tag warten, bis die weggerissenen Steige von den Einheimischen notdürftig repariert waren." Normal sei das Gebiet dort extrem trocken. "Dort gibt es üblicherweise weniger Niederschlag als in der Sahara. Diesmal sind riesige Schäden entstanden und wir wateten teils bis zu den Knien im Wasser. Der Klimawandel ist massiv spürbar", meint Riemer. Diese und weitere spannende Details des Trekkingabenteuers wird Riemer am 8. November beim Vortrag "Indien 2022 – Ein Schluck aus der Quelle des Lebens" verraten. Frei nach dem Spruch: "Jede Reise ist ein Schluck aus der Quelle des Lebens."