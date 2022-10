Zumindest zwei bis drei Mal wöchentlich ist Hugo Pagger für den VinziMarkt in Voitsberg als Zulieferer tätig. An diesen Tagen verlässt der Pensionist, der einst bei der GKB arbeitete und den berühmten Schaufelradbagger Leopold bediente, gegen 6.15 Uhr seine kleine Landwirtschaft in Voitsberg und steuert mehr als 15 Lebensmittelmärkte im Zentralraum des Bezirks an. Schon zuvor versorgt er seine Tiere auf dem Hof: "Um 4 Uhr in der Früh bin ich bereits im Stall."