Mit einem Herbstfest wurde am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, das dreijährige Bestehen des Vereins Natur.Werk.Stadt in Voitsberg gefeiert. Gemeinsam mit Kindern aus drei verschiedenen Schulen wurde ein Insektenhotel gebaut und an Joachim Jauk für den Lehrgarten bei der Freizeitanlage in Rosental übergeben. Bereits im September wurde ein Insektenhotel an das Bezirkspflegeheim Voitsberg übergeben, dessen Bewohner auch beim Herbstfest vorbeischauten.