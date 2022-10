Drei Anbieter von Tagesmüttern und Tagesvätern gibt es im Bezirk Voitsberg, einer davon sind die "Tagesmütter Steiermark" mit zwölf Betreuerinnen in der Region, zu der auch Randgemeinden im Bezirk Gra-Umgebung - wie Hitzendorf und St. Bartholomä - gehören. Die aktuell prekäre Situation in Kinderbetreuungseinrichtungen, wo es teils an Personal fehlt und in der Steiermark sogar Gruppen verkleinert oder ganz geschlossen werden mussten, spürt man auch in der Weststeiermark, versichert Irene Scheifinger, die Leiterin der Regionalstelle der Tagesmütter im Bezirk Voitsberg. "Allerdings gibt es aus meiner Sicht seit Jahren einen erhöhten Bedarf. Wir ringen auch seit Jahren darum, mehr Leute zu bekommen. Wir sind ständig auf der Suche nach geeigneten Betreuerinnen und Betreuern."