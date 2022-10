Mehr als zwei Jahre Pandemie brachten für viele Weststeirerinnen und Weststeirer große Veränderungen im Job. Von Home Office über Kurzarbeit bis zur beschleunigten Digitalisierung. Sind die neuen Arbeitsweisen gekommen, um zu bleiben?

FRANZ HANSBAUER: Zum Teil, einige Aspekte der 'New Work' kann man sich jetzt schon nicht mehr wegdenken. Dass es etwa in einigen Bereichen, wie der IT, auch im Home Office geht, was zum Beispiel für Pendler ein Gewinn sein kann. Andererseits ist gerade das Home Office eine 'neue' Arbeitsweise, die jetzt schon wieder zurückgefahren wird. Viele Arbeitnehmer wollen gar nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Auch die Zusammenarbeit im Team oder die Bindung zum Kunden können darunter leiden.