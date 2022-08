"Man muss das große Ganze im Auge behalten und die dazugehörigen Sorgen der Bürger ernst nehmen. Themen wie die Akzeptanz der Anrainer und der Schutz des Ortsbildes sind wesentlich" – so kritisierte der FPÖ-Bezirksparteiobmann Markus Leinfellner die Photovoltaik-Projekte der Gemeinde Rosental am Mittwoch in einem öffentlichen Statement. Der Rosentaler Bürgermeister Johannes Schmid (SPÖ) reagierte darauf mit Empörung: Er sei für konstruktive Kritik jederzeit offen, aber nicht für eine "so oberflächliche".