Wo früher das Café Nostalgie war, entstand vor einiger Zeit ein neuer Treffpunkt in der Gemeinde Köflach. Am Alten Rathausplatz 7 befindet sich Charly's Café-Bar, die für eine Belebung der Gastro-Szene sorgt. Mit neuem Design und einem italienischen Konzept haben die neuen Inhaber Josef Schriebl und Wolfgang Rothschädl vom Team Artivo Architektur das Café wiedereröffnet. Jetzt will das Lokal durchstarten.