Seit Freitag ist es offiziell: Im Auftrag vom Bezirkspflege- und Seniorenheim Voitsberg (BPSH) werden in Zukunft täglich rund 250 Mittagessen in die Ortsgebiete von Voitsberg, Rosental, Köflach, Maria Lankowitz, Bärnbach, Kainach sowie Söding-Sankt Johann und Mooskirchen geliefert. Die warmen Mahlzeiten werden an ältere Menschen zugestellt und dementsprechend auch in ihrer Menüzusammenstellung an die Bedürfnisse der Personen angepasst.