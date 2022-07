Rund 30 Kerzen auf dem Übungsparkplatz einer Fahrschule in der Grazer Vorstadt in Voitsberg erinnern an das tragische Unglück, das dort am vergangenen Freitag, dem 17. Juli 2022, geschah. Wie berichtet war dort eine 41-jährige Fahrschülerin am Ende ihrer ersten Fahrstunde mit dem Motorrad beim selbsständigen Üben von Anfahren und Abbremsen gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verunglückt.