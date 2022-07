Ab Mitte Juni konnten sich steirische Unternehmerinnen und Unternehmer für den JULIUS-Award, der durch den Wirtschaftsbund verliehen wird, bewerben oder durch Dritte nominieren lassen. Nun stehen die drei Gewinner fest: Christian Pfeifer mit Pfeiferhaus GmbH in Voitsberg, Uwe Hermann mit seinem Unternehmen b4s business for success Informations- und Handelsges.m.b.H. und Rosa Kohlbacher mit ihrem Cafe freiZeit!, beide aus Rosental an der Kainach.