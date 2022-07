Zu einem spektakulären Unfall kam es am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, kurz nach 20 Uhr in der Voitsberger Innenstadt. Auf der Höhe des LKH Voitsberg krachten auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße aus bisher unbekannter Ursache zwei Autos frontal zusammen. Die beiden Pkw wurden durch die Wucht des Aufpralls an der Frontseite stark beschädigt.

Keine Verletzten

Verletzt wurde bei der Frontalkollision glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg entfernte beide Fahrzeuge händisch von der Straße und beseitigte herumliegende Wrackteile. Außerdem wurde die Polizei bei der Regelung des Verkehrs unterstützt.

Eines der Unfallfahrzeuge wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt, das zweite wurde auf einem Ausweichplatz abgestellt. Unter Einsatzleiter Alexander Wallner waren 15 Kräfte der FF Voitsberg, das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Polizei Voitsberg im Einsatz.