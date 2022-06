Knapp zehn Monate nach dem Spatenstich konnte in Köflach bereits die Gleichenfeier für das Wohnbauprojekt "White Pearl" in der St. Martinerstraße über die Bühne gehen. "Trotz der andauernden Lieferengpässe und der dadurch erschwerten Situation am Markt konnten wir den Rohbau unserer White Pearl fertigstellen", freut sich Firmengründer Alois Mochart.