Den wohl letzten Besuch in seiner aktiven Zeit als Landeshauptmann stattete Hermann Schützenhöfer dem Bezirk Voitsberg am Sonntag, dem 12. Juni, ab. Anlass war die Segnung und offizielle Übergabe der sanierten und umgestalteten Turn- und Mehrzweckhalle in Mooskirchen. Unter der Leitung von Kapellmeister Helmut Rumpf musizierten die Bauern- und Jugendkapelle Mooskirchen gemeinsam, während sich die Ehrengäste auf dem Weg zur Mittelschule einfanden.