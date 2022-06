Über Heuballen und Autoreifen: Volksschüler gingen beim Crosslauf an ihr Limit

Mit Videos und Fotoserie. Der Schulcrosslauf geht in Piberstein an den ersten zwei Junitagen in die zweite Auflage. Wie zuletzt 2019 laufen Schülerinnen und Schüler von mehreren Volksschulen und den Unterstufen aus dem Bezirk um die Wette.