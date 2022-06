Erst in der vergangenen Woche war es auf der B70 in Pichling bei Köflach zu einem schweren Unfall gekommen, als eine Pkw-Lenkerin beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben dürfte. Der 45-Jährige wurde damals lebensgefährlich verletzt. Am Dienstag, dem 31. Mai, passierte ein ganz ähnlicher Unfall nur rund 500 Meter entfernt von der Unfallstelle.