Dichte Rauchschwaden stiegen am Mittwoch, dem 18. Mai 2022, gegen 8.30 Uhr in den Voitsberger Himmel. Auf einem Firmenareal unweit des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Krems waren aus noch unbekannter Ursache Schrott-Autos auf einem Lkw-Anhänger kurz nach dem Verladen in Brand geraten. Die Flammen schlugen mehrere Meter in die Höhe.