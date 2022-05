Aus der Werkstätte der Polytechnischen Schule in Köflach dringen die Geräusche von lautem Hämmern und Sägen. Das wäre auch nichts Ungewöhnliches, würde der typische Arbeitslärm nicht immer wieder von lauten Pfiffen und Lachern übertönt. Die Schule hat unter dem Titel "PTS meets VS" nämlich 53 Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Köflacher Volksschüle eingeladen, um den Kindern einen Einblick in die breite Vielfalt der handwerklichen Berufswelt zu geben.

Pfeifkonzert in der Werkstätte

In den sechs Fachbereichen der Schule - Metall, Bau und Holz, Elektrotechnik, Tourismus, Handel und Büro sowie Schönheit, Gesundheit und Soziales - bekommen die Volksschüler anhand einfacher Aufgaben und praktischer Übungen einen Eindruck der verschiedenen Tätigkeiten. Matthias (10) ist gerade in der Metallwerkstätte an der Arbeit. "Wir basteln Pfeifen, die wir aus einem geraden Stück biegen", erzählt der junge Köflacher. Die einfachen Trillerpfeifen aus Kupferplättchen sorgen dann für das lautstarke "Pfeifkonzert", das bis ins Freie dringt.

Schmutziger geht es im angrenzenden Fachbereich "Bau und Holz" zu. "Unter anderem stellen die Kinder hier Ziegel aus Beton her", erklärt Werkstättenleiter Hans Jürgen Maurer. Mit einem Häferl fasst Volksschüler Philipp Zement und Sand auf und schüttet die "Zutaten" in einen Maurerkübel. Dann wird auch noch Wasser beigemengt und das Gemisch gerührt. Hat der flüssige Beton die richtige Konsistenz, darf ihn Philipp in eine Ziegelform gießen. "Mit den fertigen Ziegeln können die Schüler dann wieder etwas bauen", weiß der Bub. Maurer ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: "Ich bin begeistert. Es ist ein Gewinn für beide Seiten. Meine Schüler übernehmen Verantwortung und die Volksschüler können eigenständig arbeiten. Ich bin auf alle Beteiligten wirklich stolz."

"Berufsorientierung so früh wie möglich"

Beim ersten Aktionstag werden auch Frisuren geflochten, Herzen aus Holz herausgeschnitten und glatt gefeilt. In der Küche wird Obstsalat zubereitet und im Fachbereich Elektrotechnik werden Stromkreise geschaltet, um Glühbirnen zum Leuchten zu bringen.

"Berufsorientierung ist an der Polytechnischen Schule ein wichtiger Schwerpunkt und für die Schüler ist die Berufsentscheidung eine wichtige Entscheidung in ihrem Leben. Meine Idee war, sie schon früher damit zu konfrontieren", erklärt Andrea Hofer, die ab Juni Thomas Reischl als Direktorin der PTS nachfolgt. "Die Begeisterung und die lachenden Gesichter der Volksschüler und auch unserer Schüler zeigen uns die Berechtigung dieser Veranstaltung. Man kann nie früh genug mit Berufsorientierung beginnen", fügt Reischl hinzu.

Wichtig ist dem Lehrpersonal auch, dass die Geschlechterstereotypen bei der Berufswahl überwunden werden. Darum sei es essenziell, so früh einen Überblick über verschiedene Lehrberufe zu geben. "Denn Kinder bekommen meist nur die Berufe der Eltern oder aus dem nahen Umfeld mit und wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt", betont Hofer. Der Aktionstag "PTS meets VS" soll jedenfalls weitergeführt werden. Künftig sollen dazu Volksschulen aus dem gesamten Bezirk ins PTS Köflach eingeladen werden.