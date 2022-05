Ab sofort kann am Voitsberger Vorum grün getankt werden: Am Donnerstag, dem 12. Mai, nahm die Stadtgemeinde offiziell den neuesten E-Ladeplatz im Bezirk in Betrieb. "Passenderweise mit Blick auf den Schlossberg, von der Photovoltaikanlage stammt nämlich der Strom", schmunzelt Bürgermeister Bernd Osprian. Schließlich solle nicht nur grün auf dem Projekt draufstehen - aus dem Zapfhahn fließt am Vorum Ökostrom. "Es freut mich, dass wieder ein Schritt in Richtung E-Mobilität gemacht werden konnte, ich hoffe, die Nachfrage wird groß sein", so Osprian.