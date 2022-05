Über Schienen hinauf auf den Berg, die Gesteinsbrocken kullern an der Felswand herunter und wenig später öffnet sich unter einem ein tiefer Abgrund – über Schienen rattert der Wagon der Achterbahn in die Tiefe, kurz fühlt es sich an, als würde man den Boden unter den Füßen verlieren. "Wenn der Wagen steht, können Sie die Brille abnehmen", tönt es plötzlich im Hintergrund, die Illusion ist zerstört, langsam kehrt die Wirklichkeit zurück.