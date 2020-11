Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fünf Feuerwehren sind beim Brand in Piberegg im Löscheinsatz © FF Piber/Christian Leitgeb

Um Punkt 12.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Piber alarmiert, weil in Piberegg ein Strohlager, das an ein Wirtschaftsgebäude angebaut ist, in Brand steht.Die Besitzer hatten Alarm geschlagen, aber auch das Team des Notarzthubschraubers Christophorus 17, das zufällig über das Brandobjekt flog, meldete über Funk die große Rauchwolke. "So kamen beide Meldungen gleichzeitig bei der Rettungsleitstelle ein. Und den anfahrenden Einsatzkräften konnte sogar schon ein Luftbild des Brandgeschehens übermittelt werden", berichtet das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach.