In diesen Briefkasten sollen die Briefe ans Christkind geworfen werden © Privat

Eine schöne Geste haben sich die Unternehmer am Hauptplatz in Voitsberg für ihre Kunden ausgedacht. In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde wurde ein Briefkasten am Hauptplatz 6 aufgestellt, in den Briefe mit Wünschen ans Christkind eingeworfen werden können. „Die Idee kam bei einem gemeinsamen Treffen der Hauptplatzunternehmer und der Stadtgemeinde auf. Solche Sitzungen haben wir mehrmals im Jahr, um uns auszutauschen“, so Bürgermeister Bernd Osprian. „Wir waren sofort begeistert von der Idee, vor allem, weil es dabei darum geht, etwas an die Kunden zurückzugeben.“