Der Stadtrat schnitt symbolisch ein Band durch © Die Abbilderei

Eigentlich hätte der neue Parkplatz in Bärnbach feierlich mit Musik eröffnet werden sollen. Der zweite Lockdown machte der Stadtgemeinde nun einen Strich durch die Rechnung. „Wir wollten die Fertigstellung trotz allem in kleiner Form würdig zelebrieren“, so Bürgermeister Jochen Bocksruker. „Da wir am gleichen Tag Stadtratssitzung hatten, haben wir symbolisch ein Band durchgeschnitten.“