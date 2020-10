Facebook

Richard Peter präsentiert einen Pop-Song mit Funk-Elementen und einem eingängigen Rhythmus © Hauser, Quendo, Schmeller

Begonnen hat alles mit Sprachschwierigkeiten. Als Kind war Richard Peter (35) angehalten, sich selbst beim Lesen aufzunehmen, um seine Sprachentwicklung zu fördern. „Das war mir bald zu langweilig und ich habe gemerkt, dass Singen denselben Effekt hat“, sagt der gebürtige Voitsberger, dessen Lebensmittelpunkt in Wien ist. Nach der Teilnahme an einem Musical-Workshop bekam er eine Idee davon, dass er mit seiner Leidenschaft auch Geld verdienen könnte. Was nach der Absolvierung der Musical-Akademie in Graz und zahlreichen darauffolgenden Engagements auch ganz gut funktioniert hat.