Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bis Anfang September ist das Moasterhaus geschlossen © Moasterhaus

Zwei aktive Corona-Fälle zählt der Bezirk Voitsberg derzeit – einer davon ist einer von 14 Mitarbeitern im Moasterhaus am Salzstiegl. Aus diesem Grund musste das Gasthaus nun vorübergehend schließen. Erst Anfang September kann der Betrieb wieder öffnen. „Wir befinden uns alle in Quarantäne“, so Wirtin Regina Kaltenegger. Die Weststeirerin ärgert sich jedoch über den Zwangsurlaub. „Theoretisch müssten wir das Restaurant nicht schließen, da aber alle unsere Mitarbeiter zur Kontaktgruppe I zählen, waren wir dazu gezwungen, denn wer soll sonst bonieren, servieren und kochen? Wie soll man so einen Betrieb aufrecht erhalten? Vor allem in solchen Zeiten wie diesen?“