Im Herbst hätte der Naturerlebnispfad in Voitsberg offiziell eröffnet werden sollen. Vandalenakte verzögern nun die Arbeiten. Exponate wurden in den Bach geworfen.

Die Scheibe des Schaukastens am Grafenteich wurde eingeschlagen © Simone Rendl

Groß ist der Ärger bei Arnold Heidtmann von der Arge Naturerlebnisland Lipizzanerheimat und Kurt Fauland von der Berg- und Naturwacht. „In Voitsberg wurden ein Schaukasten am Grafenteich zerstört und unsere Exponate in den Bach geworfen“, ist Heidtmann erbost. Seit Beginn des Jahres werken die Styrian Ranger an der Errichtung eines neuen Naturerlebnispfades in der Bezirksstadt, als Erweiterung zum Pfad zwischen Edelschrott und Pack.