Extremradsportler Thomas Jaklitsch nahm an einem Ultraradmarathon in Italien teil. Wegen Unwettern, Lichtausfall und Hitze wurde das Rennen zum Abenteuer.

Thomas Jaklitsch bei der 24-Stunden-Europameisterschaft in Italien © Sportcoaching.net

Extremradsportler Thomas Jaklitsch befindet sich gerade in den letzten Vorbereitungen für die Radtrophy am 8. und 9. September rund um die Kirschenhalle in Hitzendorf. Diese verbringt er auch im Sattel, wie am vergangenen Wochenende, als Jaklitsch in den italienischen Weinbergen bei Montello rund um Treviso an der 24-Stunden-Rad-Europameisterschaft teilnahm. Bei brütender Hitze kämpfte sich der Vizeeuropameister im Ultracycling von 2018 um den 33 Kilometer langen Rundkurs.