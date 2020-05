Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Therme Nova bereitet sich auf die Wiederöffnung vor. Am 11. Mai startet das Ambulatorium. Café, Therme und Hotel folgen und auch während der Schließung war man nicht untätig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In mehreren Etappen wird die Therme Nova samt Hotel und Ambulatorium wieder für Gäste geöffnet © Privat

Ab Montag, dem 11. Mai, nimmt die Köflacher Therme Nova ihren Betrieb schrittweise wieder auf. „Anfang der Woche startet das Ambulatorium, Anmeldungen sind ab sofort möglich“, berichtet Geschäftsführer Günter Riedenbauer. „Ab 15. Mai können auch im Café wieder Gäste bedient werden.“ Die Therme selbst sperrt am 29. Mai wieder auf, frühestens am selben Tag dann auch das Thermenhotel – Zimmer können schon reserviert werden. „Jedenfalls laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, so Riedenbauer. „Es muss natürlich sichergestellt sein, dass auch alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.“