Die Ausstellung von Hans Giegerl hätte am 13. April enden sollen, jetzt wurde sie verlängert © Karl Mayer

Einen Lichtblick in der Corona-Krise gibt es für Kunstinteressierte in Köflach. Seit Dienstag, dem 21. April, können die Ausstellungsräume nach telefonischer Voranmeldung wieder besichtigt werden. "Die Ausstellung von Hans Giegerl ist dem Coronavirus sprichwörtlich zum Opfer gefallen. Am 13. April hätte sie offiziell geendet, aber wir wollten die Bilder nicht einfach still und leise wieder abhängen", erklärt Kunsthauschefin Gabriele Gschiel.