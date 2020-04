Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Harald Krahser aus Voitsberg spielt seit Wochen jeden Sonntag um 18 Uhr Saxofon am Parkplatz seines Wohnhauses. Inzwischen hören ihm wöchentlich bis zu 30 Menschen zu.

Harald Krahser spielt Saxofon auf dem Parkplatz seines Wohnhauses © Screenshot

Seit einigen Wochen tritt der Voitsberger Harald Krahser jeden Sonntag um 18 Uhr mit seinem Saxofon auf dem Parkplatz seines Wohnhauses auf und spielt für seine Nachbarn auf. "Begonnen hat es mit dem Aufruf des Radiosenders Ö3, auf dem Balkon Rainhard Fendrichs 'I am from Austria' zu spielen", erzählt Krahser. "Weil das so gut ankam, habe ich mir überlegt, dass ab dem Zeitpunkt jedes Wochenende zu machen."