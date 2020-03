Kleine Zeitung +

Mooskirchen Regionale Lebensmittel rund um die Uhr

Am Weinhof Bäuchel in Mooskirchen kann seit Kurzem in einem 24-Stunden-Laden rund um die Uhr eingekauft werden. Bei Bestellungen fährt die Familie zur Auslieferung auch bis nach Graz und Edelschrott.