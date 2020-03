Kleine Zeitung +

Wegen Corona-Virus Weststeirer verzichtet auf Miete von zwei Bewohnern

Solidarität heißt das Zauberwort in schwierigen Zeiten wie diesen. Siegfried Hermann aus Krottendorf-Gaisfeld etwa leistet seinen kleinen aber feinen Beitrag, in dem er den beiden Privatmietern in seinen Gästezimmern die Miete erlässt.