Im Labor in Graz nimmt Manfred Hartbauer unter anderem Heuschrecken unter die Lupe © Heike Krusch

Der Ligister Manfred Hartbauer ist Zoologe aus Leidenschaft. Aber nicht kuschelige Säuger oder exotische Tierrassen, haben es dem Forscher angetan. Seit 20 Jahren ist er den Insekten verfallen. Wo andere sich vielleicht angeekelt wegdrehen, sieht er besonders genau hin. „Wir können uns von der Natur so viel abschauen. Gerade von Insekten können wir unendlich viel lernen“, meint der 51-Jährige, der seit 2014 als Assistenzprofessor am Institut für Zoologie an der Grazer Karl-Franzens-Universität tätig ist.