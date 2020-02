Montagnacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zu einem Unfall in die Ruhmannstraße alarmiert. Ein Lenker war mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Ruhmannstraße prallte ein Lenker mit seinem Wagen gegen einen Baum © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Am Montag um 22.37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zu einem Einsatz in die Ruhmannstraße gerufen. Laut ersten Meldungen war dort ein spektakulärer Unfall passiert, bei dem der Lenker in dem havarierten Fahrzeug eingeklemmt wurde.