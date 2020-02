Das Rote Kruez Voitsberg-Köflach und die Feuerwehr Geistthal mussten Dienstag am Vormittag zu einem Forstunfall ausrücken: Ein Arbeiter war von einem Baum getroffen worden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.

Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und die Feuerwehr Geistthal retteten den Verletzten © A. Kröpfl | Rotes Kreuz Stmk.

Aus unwegsamen Gelände mussten Mitarbeiter des Roten Kreuz Voitsberg-Köflach am Dienstagvormittag einen verletzten Mann retten: Der 47-Jährige war in einem Wald in Geistthal (Gemeinde Geistthal-Södingberg) mit Forstarbeiten beschäftigt. Plötzlich wurde er von einem Baum getroffen und unbestimmten Grades verletzt.