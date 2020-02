Facebook

Daniel Gspurning, Harald Sorger und Kurt Riemer © Andrea Kratzer

Im Parterre wird gebohrt und gehämmert. Und im Stiegenhaus auf dem Weg in den ersten Stock muss man vorsichtig auf die Fliesen steigen, die gerade verlegt werden, damit nichts verrutscht: Lokalaugenschein im alten Gemeindeamt in Maria Lankowitz, das derzeit samt den früheren Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr in ein modernes Rüsthaus umgebaut wird. Da bleibt fast kein Stein auf dem anderen, inklusive Kellerräume und Zubau, in dem der Fuhrpark samt Waschbox auf 14 mal 23 Meter untergebracht wird.