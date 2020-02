Ein Mopedauto musste die Feuerwehr Mooskirchen am Mittwochvormittag aus dem Straßengraben ziehen. Der Lenker war von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen.

In Fluttendorf kam ein Mopedauto von der Straße ab © FF Mooskirchen

Zu einem Unfall mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mooskirchen am Mittwochvormittag ausrücken. Der Lenker eines Mopedautos war auf der schneeglatten Fahrbahn in Fluttendorf ins Schleudern gekommen und in den Straßengraben gerutscht.