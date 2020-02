Kleine Zeitung +

Bärnbach Brand in Fertigungshalle: Funken in Absauganlage als Auslöser

Am Montagnachmittag kam es in einer Bärnbacher Firma zu einem Brand an einer Entlüftungsabsauganlage. Vier Feuerwehren standen mit vier Atemtrupps im Einsatz. Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, dürften Funken in der Rauchabsauganlage das Feuer verursacht haben.