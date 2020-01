Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg in der Nacht auf Donnerstag, den 30. Jänner, gerufen. Nach einem Einbruch in den Spar-Markt in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße musste die Feuerwehr die eingeschlagene Auslagenscheibe provisorisch schließen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr musste die eingeschlagene Auslagenscheibe provisorisch sichern © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Am Donnerstag, dem 30. Jänner, wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg um 0.18 Uhr zu einem kuriosen, nächtlichen Einsatz gerufen. Kurz zuvor hatte ein Einbrecher eine Auslagenscheibe beim Spar-Markt in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Voitsberg eingeschlagen, um in das Geschäft einzudringen.