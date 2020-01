Facebook

In Voitsberg gibt es einen ersten Verdachtsfall zum Coronavirus © Rainer Brinskelle

Am Mittwoch, dem 29. Jänner, machte das Gerücht in der Weststeiermark die Runde: In Voitsberg sei der erste Verdachtsfall des Coronavirus gemeldet worden. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigte Bezirkshauptmann Hannes Peißl: "Tatsächlich gibt es einen Verdachtsfall."