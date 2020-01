Facebook

Auf den ehemaligen Scherzgründen in der Bärnbacher Innenstadt entsteht 114 neue Parkplätze © Die Abbilderei/Dieter Sajovic

In der Gemeinderatssitzung im Dezember 2019 wurde in Bärnbach der Abschluss eines Mietvertrages für ein rund 3500 Quadratmeter großes Grundstück im Zentrum von Bärnbach hinter dem Eissalon Corso abgeschlossen. "Die Miete beträgt 850 Euro netto, der Vertrag läuft 40 Jahre. Leider ist das Areal nicht zu kaufen", sagte Bürgermeister Jochen Bocksruker (SPÖ) in der letzten Gemeinderatssitzung.