Renate Lorber will auf jeden Fall noch zwei Jahre weitermachen © Andrea Kratzer

Seit Längerem wird nicht nur in Köflach in der Gerüchteküche kräftig umgerührt und die Nachricht im „Stille Post“-Stil großflächig verbreitet. So heißt es, dass Renate Lorber vom bekannten Köflacher Gastrobetrieb zusperren soll.

„Ich höre das auch mehrmals täglich“, wundert sich Lorber. Sie kann sich nicht erklären, warum dieses Thema die Runde macht, und dementiert vehement: „Das stimmt absolut nicht. Ich habe nicht vor, das Lokal zu schließen und auch in den kommenden zwei Jahren wird sich daran garantiert nichts ändern."