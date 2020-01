Mit Schulbeginn 2020/21 siedeln die HLW zur HAK nach Voitsberg und das Borg Mio nach Köflach. Auch für die dann frei werdenden Räume in einem Trakt der Prof. Aduatz Sport-Mittelschule in Voitsberg gibt es bereits Pläne.

Das BG/BRG braucht mehr Platz - das war der Ausgangspunkt für die Schulrochade © Krusch

An einen neuen Schulweg werden sich einige Schüler im Bezirk ab dem Schuljahr 2020/21 gewöhnen müssen. Wie berichtet siedelt die HLW von Köflach nach Voitsberg, zeitgleich bezieht das Borg Mio (derzeit in einem Trakt der Prof. Aduatz Sport-Mittelschule Voitsberg untergebracht) in die ehemaligen HLW-Räume nach Köflach.

Es ist eine Rochade, an der letztendlich sechs Schulen beteiligt sind. Aktuell betrifft der Standortwechsel vor allem die HAK in Voitsberg, wo die HLW ja das Tiefparterre und den zweiten Stock beziehen wird. Während der erste große Bauabschnitt in den Ferien des letzten Jahres abgeschlossen wurde, sind derzeit die Arbeiten im künftigen Küchenbereich im Gange.