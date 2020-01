„First-Responder-System“ im Bezirk wird ausgeweitet

Facebook

In Hirschegg-Pack sind drei First Responder im Einsatz © RK Stmk/Andreas Guggi

In einem Notfall binnen 15 Minuten vor Ort sein, das ist der Anspruch des Roten Kreuzes beim Ausrücken zu Einsätzen. „Das bezeichnen wir als sogenannte Hilfsfrist“, erklärt Marcel Hausegger vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach. Vor allem in abgelegeneren Gebieten in der Region kann das für die Einsatzkräfte zur Herausforderung werden, vor allem wenn jede Minute zählt.