Unternehmen stellen sich auf der Berufsmesse vor © Uniservice Zeiringer

In der Sporthalle Voitsberg dreht sich am Freitag, dem 17. und am Samstag, dem 18. Jänner alles um Berufe, Aus- und Weiterbildung. Im Rahmen der Berufsinformationsmesse der Lipizzanerheimat unter dem Motto „Mit Galopp in die Zukunft“ können sich Schüler, Eltern und Lehrstellensuchende informieren, welche Angebote ihnen in der Region zur Verfügung stehen. Kerstin Hausegger-Nestelberger vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum weiß, worauf es den jungen Besuchern ankommt: „Die Messestände laden zum praktischen Ausprobieren verschiedener Berufe ein, so bekommen Jugendliche einen guten Einblick in die einzelnen Unternehmen und ihre Tätigkeitsbereiche.“