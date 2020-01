Kleine Zeitung +

Frau ohne Beine Autorin Jen Bricker präsentiert ihr Buch "Alles ist möglich"

Am 6. Jänner präsentiert die Motivationstrainerin Jen Bricker im „Injoy“ in Köflach ihr Buch „Alles ist möglich" und hält einen Vortrag über ihr spannendes Leben, das in Hollywood verfilmt wird.