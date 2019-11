Der zweite Jahrgang der NMS Stallhofen hat das Kindermusical "Felicitas Kunterbunt" einstudiert und feiert am Freitag in der Aula Premiere.

Viel Arbeit haben die Schüler in ihre Kostüme gesteckt © Simone Rendl

Eine Kiste voller Spielsachen und eine neue Puppe namens Felicitas - so beginnt die Handlung des diesjährigen Musicals "Felicitas Kunterbunt" des zweiten Jahrgangs der NMS Stallhofen. Am Freitag, dem 29. November, feiert das Stück um 18.30 Uhr in der Aula der Schule Premiere und damit auch alles nach Plan läuft, wird bereits die ganze Woche fleoißig geprobt.