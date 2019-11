Facebook

Die Feuerwehr musste den Unfallwagen vom Bahngleis bergen © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Am Mittwoch gegen ein Uhr früh ereignete sich in Voitsberg ein spektakulärer Unfall. Ein Fahrzeuglenker hatte bei der Bahnübersetzung in der Arnsteinstraße in Voitsberg die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In der Folge kam das Auto von der Gemeindestraße ab und landete auf dem Bahngleis der Graz Köflacher Bahn (GKB).