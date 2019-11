Projekt "Unsere Innenstadt"Wird der Voitsberger Hauptplatz zur Begegnungszone?

Im Rahmen des Projekts "Unsere Innenstadt" haben sich Bürger von Voitsberg Gedanken gemacht, wie der Hauptplatz attraktiviert werden könnte. Am Freitagabend wurden die visionären Konzepte vorgestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit einer Begegnungszone und einem Einbahnsystem könnte der Voitsberger Hauptplatz beruhigt werden © Heike Krusch

Gemeinsam mit der "nonconform Ideenwerkstatt" hat die Stadtgemeinde Voitsberg im gesamten November ihre Bewohner aufgerufen, Ideen zur Neugestaltung und Belebung der Innenstadt einzubringen. In 20 Ideenboxen in der gesamten Stadt, online sowie im dreitägigen offenen Ideenbüro in den Voitsberger Stadtsälen konnten Bürger ihre Visionen präsentieren und gemeinsam mit Experten diskutieren.